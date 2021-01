Difesa: Grecia, atteso lunedì ministro francese Parly per firma su acquisto Atene dei jet Rafale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Grecia ha approvato nella serata del 14 gennaio il programma per l'acquisto di 18 jet Rafale di fabbricazione francese che andranno in dotazione all'Aeronautica ellenica. Le uniche forze parlamentari a votare contro sono state il Partito comunista greco (KKE) e il movimento MeRA25 dell'ex ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis. Il presidente del parlamento Konstantinos Tasoulas ha fatto riferimento ai vantaggi per la società che deriverebbero dal potenziamento delle Forze armate del paese. "La spesa per le forze armate è una spesa per la società, perché un Paese che ha salvaguardato la propria sovranità può lavorare sul suo progresso, sulla salute, sull'istruzione e sulle pensioni, e può lavorare su tutti quei progetti in tempo di pace che ogni società sogna per progredire", ha sottolineato Tasoulas nel suo intervento. Il parlamentare di Syriza, Giorgos Tsipras, ha affermato che l'accordo non eè "a tenuta stagna", ma ha osservato che "poiché non siamo Nuova democrazia (forza di governo), voteremo a favore con enormi riserve e rinunceremo a qualsiasi responsabilità per ciò a cui questo contratto può dare origine, i risultati negativi, per lo Stato greco". (segue) (Gra)