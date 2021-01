Covid: Arcuri, da prossima settimana personale aggiuntivo per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo a rafforzare la nostra capacità di vaccinazione: in merito alla call per rafforzare il sistema sanitario dei territori abbiamo avviato la selezione delle candidature, su oltre 20 mila richieste”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, durante conferenza stampa settimanale sulle misure di contenimento dell’epidemia. Le prime 2.769 persone “verranno inviate sul territorio a cominciare dalla prossima settimana per rafforzare la capacità di somministrare i vaccini”, ha aggiunto (Rin)