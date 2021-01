Milano: De Pasquale (FI), Sala svolta a sinistra e volta le spalle alle imprese e al rilancio economico della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala e Maran tengono ferma una delibera che faciliterebbe la rigenerazione di 180 immobili degradati o abbandonati. Lasciano quartieri a convivere col degrado, col rischio di crolli e occupazioni, per condurre una guerra amministrativa alla Legge Regionale. Dietro questo stop c'è però l'indecisione di Sala che tentenna sui progetti strategici: con i verdi in coalizione, i progetti come il nuovo stadio, il piano parcheggi o la rigenerazione del Pirellino sono destinati alla paralisi. Sala svolta a sinistra e volta le spalle alle imprese e al rilancio economico di Milano”. Lo afferma in una nota Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano (Rem)