Commercio: Coldiretti, nel Lazio stop 700 enoteche dopo le 18 affossa vino made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè "in Italia quasi 4 cantine su 10, pari al 39 per cento, registrano un deciso calo del fatturato con l’allarme liquidità, che mette a rischio il futuro del vino italiano. La Coldiretti ha lanciato da subito l’allarme ed è impegnata nella campagna 'io bevo italiano' per promuovere gli acquisti, ma servono investimenti massicci e azioni volte a rilasciare la filiera". "Nel Lazio abbiamo registrato una forte crescita della presenza di enoteche - prosegue Granieri - un settore che offre opportunità professionali e inserimento lavorativo per molti giovani, che con passione e impegno si stanno dedicando a questa attività, investendo anche in termini di formazione e contribuendo a valorizzare e diffondere i nostri prodotti, che rappresentano una vera eccellenza. Una filiera che ha bisogno di essere sostenuta e non penalizzata, soprattutto a fronte delle gravi perdite subìte nella pandemia a causa della chiusura durante il lockdown dei ristoranti, pub, bar, che ha comportato inevitabilmente un calo delle vendite e del fatturato", conclude. (Com)