Repubblica Centrafricana: inviato Onu Ndiyae, serve "aumento sostanziale" delle forze Minusca

- L'inviato delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana, Mankeur Ndiaye, ha chiesto al Consiglio di sicurezza un "aumento sostanziale" delle forze di pace presenti nel Paese, dopo i nuovi attacchi che hanno colpito anche i militari. Nel suo intervento di oggi, Ndiaye ha fatto riferimento alle forze della Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca), sostenendo che l'aumento in termini di forze dovrebbe essere accompagnato da una "maggiore mobilità" da parte dei caschi blu, e ha citato inoltre la "grande diserzione" in corso da dicembre nelle forze di sicurezza centrafricane. Le dichiarazioni di Ndiaye giungono dopo che lo scorso fine settimana un altro casco blu delle Nazioni Unite, di nazionalità burundese, è morto in seguito ad un attacco dei ribelli armati avvenuto nel sud della Repubblica Centrafricana. L’uccisione segue quella di un altro casco peacekeeper di nazionalità ruandese avvenuta lo scorso 13 gennaio durante i combattimenti per respingere l’assalto dei ribelli alla capitale Bangui. (segue) (Res)