Repubblica Centrafricana: inviato Onu Ndiyae, serve "aumento sostanziale" delle forze Minusca (2)

- Le forze ribelli, contrarie alla recente rielezione del presidente uscente Faustin-Archange Touadera e sostenute dall'ex presidente Francois Bozizé, hanno lanciato il mese scorso un’offensiva che ha come obiettivo la capitale Bangui. La situazione nella Repubblica Centrafricana si è deteriorata in vista delle elezioni dello scorso 27 dicembre dopo che Touadera ha accusato il suo principale rivale e suo predecessore Bozizé di aver pianificato un colpo di Stato e una marcia delle milizie sulla capitale Bangui. Il tribunale supremo della Repubblica Centrafricana ha impedito a Bozizé, sostenuto dalla Cpc, di correre per "motivi morali". Touadera è stato rieletto per un secondo mandato, ma l'esito del voto deve ancora essere convalidato dalla Corte costituzionale. (Res)