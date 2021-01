Agricoltura: Rolfi, assegnato il 98 per cento risorse Psr, nel 2020 distribuiti 98 milioni ad aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve visione - ha sottolineato l'assessore - per programmare gli interventi dei prossimi dieci anni. Le linee che seguirà la Regione Lombardia saranno legate a innovazione, abbattimento della burocrazia e valorizzazione di zootecnia e agricoltura alpina". "Pensiamo a una Ocm zootecnia e a politiche specifiche per la montagna e per il settore forestale - ha continuato - con dotazioni e bandi dedicati che si differenzino per politiche, interventi e criteri di premialità dalle politiche attuate per l'agricoltura di pianura. Chiaramente la governance deve rimanere regionale: gestire un Piano Strategico Nazionale Unico relegando le regioni a organismi delegati non è compatibile con problematiche molto differenti tra territori e rischia di ingolfare la macchina amministrativa". "L'Italia - ha concluso Rolfi - deve proporre il Piano strategico nazionale, per la redazione del quale le Regioni devono essere coinvolte, entro giugno e siamo in ritardo in una situazione di instabilità politica, senza ministro dell'agricoltura. Rischiamo di perdere tempo prezioso e non cogliere sfide importanti per tutto il comparto". (Com)