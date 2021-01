Egitto: governo, Ue e Onu siglano accordo di sostegno per impatto del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero egiziano della Solidarietà sociale, l’Unione europea (Ue) e il Programma dell’Onu per lo sviluppo (Undp) hanno siglato un accordo per un progetto da 6 milioni di euro, mirante a sostenere le strategie di protezione sociale dell’Egitto contro l’impatto socio-economico della pandemia di Covid-19. Lo riferisce un comunicato dell’Ue. Il nuovo partenariato mira a lavorare su due livelli interconnessi della risposta alla pandemia di Covid-19, allo scopo di ridurre le conseguenze per i gruppi più vulnerabili. Il primo livello riguarda la prevenzione delle nuove infezioni, allo scopo di appiattire la curva dei contagi, in crescita specialmente fra le famiglie più povere prese in considerazione dal ministero della Solidarietà sociale: si tratta di segmenti che non possono permettersi di lasciare il proprio lavoro per periodi troppo lunghi, perché potrebbero non avere schemi adeguati di sicurezza sociale. Il secondo livello comprenderà il lavoro sulle conseguenze socio-economiche della pandemia di Covid-19, allo scopo di espandere le reti di sicurezza sociale per le famiglie vulnerabili colpite dalla pandemia, e creare opportunità di lavoro dinamiche per famiglie che dipendono completamente dai programmi di sicurezza sociale. (Cae)