Governo: Bonino (+Europa), sono sei mesi che è tutto fermo

- "Non è un'utopia credere che anche nell'ambito dell'attuale alleanza si possa avere un governo più forte, più coeso, con ministri più competenti ed efficienti. Ma nel frattempo sono 6 mesi che è tutto fermo". Lo ha detto la senatrice di +Europa, Emma Bonino, ospite di "In vivavoce", su Rai Radio1. "Se continuiamo così - ha continuato la parlamentare - non saremo in grado di ottenere né di utilizzare bene i 209 miliardi che arrivano dall'Europa. L'ultimo piano presentato in Parlamento il 12 gennaio non va bene. Se lo presentano così a Bruxelles verrà respinto con ignominia. Questa è una grande opportunità per il Paese. La mia preoccupazione è che questo governo non sia in grado né di ottenerli né di utilizzarli bene". Alla domanda su quali sono i punti che più la lasciano perplessa sul Recovery plan, Bonino ha risposto: "Manca un qualunque riferimento a chi gestirà questi soldi. Cosa che l'Europa ci ha chiesto. Su quello si dice espressamente a pagina 17: 'Ve lo faremo sapere'. C'è già il Comitato per gli affari europei, coordinato dal ministro Amendola. Perché ci si deve inventare altro? E poi - ha concluso ancora Bonino - i progetti veri e propri ancora non risultano". (Rin)