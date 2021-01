Slovenia: ministro Infrastrutture, test Covid non più vecchio di 24 ore per sciare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Lubiana ha previsto in questo caso un'eccezione per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori. La presentazione di un test negativo non sarà richiesta neppure agli atleti professionisti, allenatori e altro personale di accompagnamento che dovranno organizzare sessioni di allenamento e partite. "Sono contento che stiamo riaprendo le funivie e che le stazioni sciistiche riprenderanno a funzionare in modo organizzato", ha detto il ministro osservando che nei Paesi vicini le stazioni sciistiche sono aperte solo in Austria mentre in Italia, Francia e Germania lo sci è "sostanzialmente vietato". (Seb)