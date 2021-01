Usa: Biden annuncia ordini esecutivi contro il Covid, “non c’è un secondo da perdere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato su Twitter l’intenzione di firmare una serie di ordini esecutivi che definiranno la strategia della sua amministrazione per il contenimento della pandemia di Covid-19. “Non c’è un secondo da perdere, quando si tratta di riportare questo virus sotto controllo. Ecco perché oggi firmerò ordini esecutivi per espandere i test, somministrare i vaccini e riaprire in sicurezza scuole e imprese”, si legge nel messaggio. Nel suo primo giorno completo da presidente degli Stati Uniti, Biden dovrebbe firmare sei ordini esecutivi e una direttiva politica presidenziale sul contrasto al coronavirus. Gli ordini, scrive l’emittente “Cnn”, includono la revisione delle catene di distribuzione dei vaccini, nuove politiche per la raccolta e la trasparenza dei dati, fondi per la ricerca nella cura contro il Covid-19. La direttiva politica inviterà tutte le agenzie a rafforzare gli sforzi per combattere il virus a livello mondiale e per rafforzare il coordinamento globale anti-pandemico. (Nys)