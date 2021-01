Conti pubblici: Tajani (FI), votato a favore scostamento bilancio per sostegno a italiani, non a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha osservato: "Abbiamo insistito affinché venisse tutelata quella parte del Paese che non era stata difesa dal governo: partite Iva, commercianti, artigiani, liberi professionisti, settori come quello della ristorazione. Non bastano i ristori - ha continuato l'esponente di FI a Gr Parlamento -, serve un'azione economica forte per sostenere le imprese, così da far ripartire la crescita. Ecco perché abbiamo votato un provvedimento come lo scostamento di bilancio che tutela gli interessi degli italiani. Il nostro è un sostegno istituzione, un sostegno per l'Italia che nulla ha a che vedere con un sostegno politico a un governo del quale non condividiamo né i progetti né i valori, perché è un governo di sinistra". (Rin)