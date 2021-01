Sardegna: percepivano reddito cittadinanza ma in casa avevano armi e droga, tre arresti a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percepivano il reddito di cittadinanza, ma nella loro abitazione a Cagliari custodivano droga e oltre 50 mila euro in contanti. A scoprirlo sono stati gli agenti della IV sezione della Squadra mobile, "Reati contro il patrimonio", che hanno portato a termine un'attività di indagine, sfociata con l'arresto di tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di munizionamento da arma comune da sparo, detenzione di materiale esplodente e ricettazione. Si tratta di Michael Giudice, 34enne cagliaritano, pluripregiudicato, Arnaldo Matteo Milia, 35nne cagliaritano e Monica Aresu, 50enne di Cagliari, questi ultimi, in particolare nella loro veste di custodi. Michael Giudice già pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio (più volte indagato anche dalla Squadra mobile per aver commesso furti in abitazione e in negozi) e attualmente sottoposto al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali, secondo gli investigatori, era dedito ad una florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, al fine di eludere i controlli delle forze di polizia, custodiva la droga in un'abitazione in via La Somme a Cagliari, occupata da Milia e Aresu, ma anche nella sua disponibilità. (segue) (Rsc)