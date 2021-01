Sardegna: percepivano reddito cittadinanza ma in casa avevano armi e droga, tre arresti a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perquisizioni, effettuate con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Guardia di finanza della compagnia di Cagliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare 3,6 chilogrammi di marijuana e 1,6 grammi di cocaina, nascosti all'interno di una valigia, 33 cartucce calibro 38 special, due artifizi pirotecnici di fattura artigianale, per cui illegali, del tipo "cipolla", materiale utile al confezionamento dello stupefacente e oggetti vari di provenienza furtiva, in particolare borsette da donna di marca. È stata anche sequestrata la somma di 52.000 euro in contanti, custoditi in una cassaforte nascosta dentro un armadio, ritenuta provento dell'attività di spaccio e sicuramente non proporzionata ai redditi degli arrestati, considerando anche che i tre sono risultati essere beneficiari del reddito di cittadinanza. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche un teaser e uno "jammer", un disturbatore di frequenze radio, utile ad eludere eventuali attività di intercettazione. Inoltre, gli investigatori hanno sottoposto a sequestro due autovetture e due scooter intestati ad un altro soggetto che fungeva da prestanome. Al termine degli accertamenti, Giudice è stato trasferito presso la Casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre Milia e Aresu sono si trovano nella propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida di arresto. (Rsc)