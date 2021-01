Francia: Covid, aumento di casi in alcuni ospedali del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale di Compiègne, a nord di Parigi si sta registrando in queste ore un forte aumento di contagi da coronavirus, con più di 160 pazienti e 75 membri del personale trovati positivi. Al momento non è stata ancora trovata traccia della variante britannica. L'emittente radiofonica "Europe 1" avanza l'ipotesi di una nuova variante sconosciuta. Secondo la direttrice della struttura, Catherine Latger ad oggi non si può ancora parlare di "catastrofe" e la situazione è sotto controllo. "Abbiamo chiesto nuovi studi per reperire nuove varianti non identificate", ha aggiunto. Un aumento di casi è stato registrato anche in altri ospedali a nord e nel sud-ovest della Francia.(Frp)