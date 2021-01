Infrastrutture: Righini (Fd'I), Cisterna-Valmontone cantiere atteso dal 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è voluto l'incubo delle elezioni imminenti per smuovere la sinistra, al governo in Italia dal 2011 e l'amministrazione del Lazio a guida Pd dal 2013 e finalmente sbloccare l'iter per avviare la realizzazione delle grandi infrastrutture, anche nella nostra Regione". Lo dichiara in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Visto il mostruoso ritardo con cui Zingaretti e la sua giunta hanno creato le condizioni per realizzare questa importante opera, attesa dal 2012, sarebbe stato opportuno usare toni meno trionfalistici nell'annunciare l'imminente apertura del cantiere - spiega -. Nell'augurare buon lavoro ad Antonio Mallamo, tecnico competente e autorevole, ribadiamo la nostra determinazione a vigilare sullo svolgimento delle procedure, sui tempi di esecuzione dei lavori, ma soprattutto a controllare che Movimento Cinque stelle e finti ambientalisti di sinistra non continuino a sabotare la costruzione di questa fondamentale arteria viaria", conclude. (Com)