Portogallo: Covid, disposta chiusura scuola e università per prossime due settimane

- Il governo portoghese ha disposto a partire da domani la chiusura di tutte le scuole e delle università per due settimane a causa dell' incontrollato aumento dei contagi di Covid-19 degli ultimi giorni nonostante il Paese sia in confinamento dal 15 gennaio scorso. "Il rischio che il virus si diffonda nella società è aumentato", ha spiegato il primo ministro Antonio Costa nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo visto che, nel giro di una settimana, la variante si è diffusa in modo significativo", ha aggiunto nel motivare le ragioni alla base del decreto. Il Portogallo ha attualmente uno dei più alti tassi di contagi al mondo in rapporto alla popolazione ed oggi ha registrato un nuovo record negativo di vittime (221) dopo quello di ieri (219).(Spm)