Imprese: Ip e Snam4Mobility, al via nel Lazio la prima di 26 stazioni di rifornimento gas naturale previste in accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam4Mobility, società controllata al 100 per cento da Snam, fornisce servizi integrati per una mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (Cng e bio-Cng) per automobili e liquefatto (Lng e bio-Lng) per i trasporti pesanti. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano e delle prime cinque stazioni di rifornimento di idrogeno. “Oggi ampliamo e completiamo la nostra offerta di energia per la mobilità ai clienti della provincia di Rieti. Essere Ip vuol dire proprio questo: rispondere ai bisogni degli italiani che si muovono con una rete capillare e un’offerta variegata, che guarda anche alla sostenibilità ambientale” ha commentato Simone Alfonsi, direttore Vendite di Ip. “Siamo felici di inaugurare oggi a Rieti il primo impianto realizzato in collaborazione da Snam4Mobility e Ip, che contribuirà a rafforzare l’offerta di gas naturale per i trasporti nel Centro Italia. Confermiamo il nostro impegno a investire nelle infrastrutture di distribuzione per consentire a carburanti alternativi e sostenibili come Cng, Lng, biometano e bio-Lng di favorire la decarbonizzazione della mobilità, dalle auto ai veicoli commerciali, dai trasporti pesanti al trasporto pubblico locale” ha dichiarato Andrea Ricci, senior vice president Filling Stations di Snam4Mobility. Oltre al punto vendita di Rieti e agli altri che saranno avviati nel Lazio, è prevista la realizzazione di nuovi impianti di rifornimento di gas naturale in collaborazione tra Snam4Mobility e Ip in Lombardia (5 impianti di cui 3 autostradali), Toscana (5 impianti di cui 4 autostradali), Emilia-Romagna (2 autostradali), Veneto (2 autostradali), in Abruzzo (1 autostradale), Calabria (1), Marche (1 autostradale), Piemonte (1 autostradale), Puglia (1) e Umbria (1 autostradale). (Com)