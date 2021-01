Covid: assessore Lazio, rapporto positivi-tamponi 10 per cento, con antigenici scende a 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 12 mila tamponi (meno 47 rispetto a ieri) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 26 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.303 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 22 rispetto a ieri), di cui 688 a Roma. Inoltre, si registrano 36 decessi (meno 25 rispetto a ieri) e più 1.771 guariti. "Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4 per cento. I casi a Roma città tornano a quota 600. Rispetto al giovedì della scorsa settimana registriamo un calo di 513 casi". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Prevediamo un valore Rt in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid", aggiunge l'assessore. (Rer)