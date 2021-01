Imprese: Asati chiede rappresentante dei piccoli azionisti nel Cda di Tim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I grandi soci di Tim hanno deciso di trovare una linea comune e sostenere la lista del Cda in vista della prossima assemblea che sarà chiamata a rinnovare il board: proprio ieri il consiglio, all’unanimità, ha dato via libera al progetto che prevede l'individuazione di una rosa di dieci candidati da proporre all'assise dei soci con il consenso di Vivendi (23,9 per cento) e Cassa depositi e prestiti (9,9), con gli altri cinque membri del board che saranno proposti da Assogestioni. Lo puntualizza in una nota l’Associazione dei piccoli azionisti di Tim (Asati), sottolineando di aver chiesto “da molti anni di avere nel Cda un rappresentante dei piccoli azionisti, e rinnova la richiesta a tutti gli azionisti Tim, in particolare a Vivendi, Cdp e Assogestioni”. I piccoli azionisti esterni all’azienda e i dipendenti azionisti hanno circa 220 milioni di azioni. La proposta di Asati, si legge nella nota, “è in linea con quanto avviene da anni nelle più grandi imprese europee del settore, e Vivendi è tra queste: in Europa, gli azionisti-dipendenti sono presenti nel 94 per cento delle grandi imprese, detengono azioni per oltre 400 miliardi di euro e rappresentano, in media, il 3,2 per cento del capitale sociale”. (segue) (Com)