Imprese: Asati chiede rappresentante dei piccoli azionisti nel Cda di Tim (2)

- In altri ordinamenti, con particolare riferimento a Germania e Francia per rimanere nel contesto europeo, è stato riconosciuto e valorizzato il principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, attraverso una rappresentanza negli organi sociali, soprattutto di controllo. “Un ultimo commento sulla posizione della Commissione e del Parlamento europeo, che individuano nel coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, tra cui i dipendenti e gli azionisti non di controllo, anche non istituzionali, uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo di lungo termine delle imprese: in questo contesto, la presenza di azionisti-risparmiatori e di azionisti-dipendenti si pone come fattore di stimolo, ma anche come istanza che sollecita risposte, tanto dalle imprese, quanto dal sistema nel suo insieme”, conclude la Asati. (Com)