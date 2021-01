Pci: Grasso (Leu), cento anni di battaglie e passioni, grande tradizione che ha ancora molto da offrire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, parla in una nota di "100 anni di battaglie e passione. Cento anni di grandi intuizioni, ma anche di errori. Credendo in quegli ideali - continua il parlamentare - milioni di nostri concittadini hanno riscattato se stessi; con gli stessi ideali alcune donne e uomini straordinari hanno servito la nazione nelle istituzioni della Repubblica, donandoci una immensa lezione di impegno, oltre che una nobile eredità culturale. Una grande tradizione che, anche nel nuovo mondo, ha ancora molto da offrire: in primo luogo - conclude l'esponente di Leu - l'idea di dover sempre guardare il mondo dalla prospettiva dei più deboli. Buon compleanno, Pci". (Com)