Egitto: ministro Settore pubblico, lavoriamo a progetto per soddisfare domanda pneumatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Settore pubblico dell’Egitto, Hisham Tawfik, ha detto che il dicastero sta lavorando con l’Organizzazione araba per l’industrializzazione (Aoi) a un grande progetto per la produzione di pneumatici. Secondo quanto riferiscono i media locali, Tawfik ha affermato parlando alla neo-insediata Camera dei rappresentanti del Cairo (ramo basso del parlamento egiziano) che “il ministero sta lavorando con l’Aoi a un mega-progetto che coprirà il 50 per cento della domanda di pneumatici del Paese”. Tawfik, che sta affrontando il malcontento pubblico causato dalla liquidazione della Compagnia statale per il ferro e l’acciaio, ha difeso la decisione, ribadendo: “Se devo essere dispiaciuto, lo sono per non averlo fatto un anno fa”. Dieci giorni fa, un’assemblea generale straordinaria (Eag) della compagnia ha scorporato le operazioni minerarie della Mines and Quarries Company e ha liquidato lo stabilimento siderurgico di Helwan, a causa delle sue ingenti perdite. La liquidazione dello stabilimento ha suscitato il malcontento pubblico, e molti utenti dei social network hanno accusato l’esecutivo di cedere gli asset dello Stato per rispettare le condizioni poste dal Fondo monetario internazionale (Fmi). (Cae)