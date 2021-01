Governo: Tajani (FI), davvero singolare che venga a dare lezioni di europeismo e liberalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha sottolineato: "Un governo che ha fatto politiche assistenzialiste, che sostiene il reddito di cittadinanza, che infila lo Stato in tutte le aziende, che pensa di mettere la patrimoniale, non credo possa parlare di liberalismo né di europeismo. Ricordiamo - ha continuato l'esponente di FI a Gr Parlamento - che il Movimento cinque stelle ha organizzato eventi per uscire dall'euro, ha sostenuto i gilet gialli. Non mi sembra un movimento così convintamente europeista come siamo noi. Che vengano a dare lezioni di europeismo e liberalismo - ha concluso Tajani - mi sembra davvero singolare". (Rin)