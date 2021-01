Bangladesh-India: la premier Hasina ringrazia l’omologo Modi per i vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha espresso oggi il proprio ringraziamento all’omologo dell’India, Narendra Modi, per la consegna al suo Paese di due milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19. “Ringrazio il primo ministro Narendra Modi per aver inviato il vaccino come regalo”, ha affermato il capo del governo bangladese nel corso di una conferenza internazionale in formato virtuale organizzata in occasione dei cento anni dalla fondazione dell’Università di Dacca. “Abbiamo assunto – ha aggiunto – tutte le misure necessarie per risolvere la crisi pandemica nel nostro Paese”. (segue) (Inn)