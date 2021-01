Bangladesh-India: la premier Hasina ringrazia l’omologo Modi per i vaccini anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direttore generale dei servizi sanitari (Dghs), Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam, prevede di avviare le vaccinazioni nella prima settimana di febbraio. La registrazione per vaccinarsi si aprirà il 26 gennaio. Alla campagna vaccinale lavoreranno 7.344 squadre di sei membri ciascuna. Il ministro delle Finanze, Mustafa Kamal, ha informato il parlamento che saranno vaccinati gratuitamente tutti i cittadini di età superiore a 18 anni. Il 19 gennaio il ministero degli Esteri indiano ha annunciato la donazione di vaccini a “Paesi vicini e partner cruciali”, inserendo il Bangladesh in una lista di sei Paesi ai quali è stata data la precedenza insieme a Bhutan, Maldive, Myanmar, Nepal e Seychelles. Ieri sono partite le prime consegne di vaccini per il Bhutan e le Maldive. Oggi quelle per il Bangladesh e il Nepal. Il ministro degli Esteri Momen ha detto che altri Paesi, tra i quali la Russia e la Cina, hanno manifestato interesse a rifornire il Bangladesh. (Inn)