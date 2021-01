Decreto Ristori: Siracusano (FI), fare presto, attività economiche chiedono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività sono state bloccate nei mesi di marzo, aprile e maggio. A giugno, luglio e agosto hanno lavorato a ritmo ridotto, e da ottobre sono nuovamente ferme. In particolare i mesi di novembre e dicembre sono andati completamente persi". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Per tutto questo periodo i ristori previsti dal governo hanno rimborsato appena il 7 per cento del fatturato perso, e il fondo perduto ha riguardato una percentuale ancora minore. E l'esecutivo, impantanato in questa crisi permanente, non ha ancora varato il decreto ristori quinquies - aggiunge -. Chi ha avuto perdite economiche a causa del Covid deve essere risarcito a prescindere da dove si trovi la sua attività, e a prescindere dai codici Ateco, e le risorse stanziate devono essere certe: non si può procedere di decreto in decreto. Serve un meccanismo predeterminato e automatico, e i rimborsi devono essere realmente previsti per ogni mensilità di chiusura: oltre ai mancati guadagni vanno considerati anche i costi fissi. Basta perdite di tempo, occorre fare preso e avere al più presto il testo del nuovo dl. Palazzo Chigi abbia un sussulto o prenda atto della sua inadeguatezza".(com)