Iraq: premier Al Kadhimi ordina “cambiamenti” nei servizi di sicurezza a Baghdad

- Il primo ministro e comandante in capo delle forze armate irachene, Mustafa al Kadhimi, ha ordinato di operare “cambiamenti” nell'articolazione dei servizi attivi nella capitale Baghdad, dopo il duplice attentato suicida che questa mattina ha causato almeno 32 morti e decine di feriti nel centro della città. Secondo una fonte governativa, Kadhimi lo ha ordinato durante un incontro con i servizi di sicurezza e di intelligence, convocato con urgenza dopo gli attacchi. Durante l’incontro Kadhimi ha ribadito “l’importanza di operare cambiamenti, lontano dalle pressioni e dalle influenze nel lavoro per la sicurezza”, oltre a “rifiutare assolutamente qualsiasi tipo di interferenza”. Secondo quanto ha riportato una fonte di sicurezza del portale “Shafaq”, Al Kadhimi ha concesso ai comandanti dei servizi “un’ultima occasione”, sottolineando che rimuoverà elementi dei servizi in caso di nuove falle nella sicurezza. Gli attacchi di questa mattina, i primi di tale genere registrati nella capitale irachena dal 2019, non sono ancora stati rivendicati da nessun gruppo, anche se il modus operandi è lo stesso utilizzato in passato dallo Stato islamico. (Res)