Covid: Miozzo (Cts), varianti preoccupano, importante il controllo dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle varianti Covid "soprattutto se guardiamo ai numeri come quelli del Regno Unito, se guardiamo a quella fotografia, dobbiamo preoccuparci". Lo dice Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) a SkyTg24. "Indipendentemente dalle varianti, il sistema sanitario del Paese è ben attivato per valutarle, è importante abbattere la nostra curva di incidenza sul territorio e arrivare ad una condizione di controllo dei casi. In quel caso saremmo in grado anche di affrontare le varianti", ha aggiunto.(Rin)