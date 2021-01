Usa: Biden licenzia il capo del Consiglio nazionale per le relazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha licenziato il capo del Consiglio nazionale per le relazioni sindacali (Nlrb), Peter Robb, che si era rifiutato di dimettersi. Lo riferisce il quotidiano online “The Hill” citando fonti della Casa Bianca. Biden aveva già chiesto le dimissioni di Robb, nominato dal suo predecessore Donald Trump nel novembre del 2017. Il funzionario, tuttavia, si era rifiutato di rassegnare le dimissioni spiegando in una lettera alla Casa Bianca che la sua rimozione avrebbe comportato “un danno permanente” al lavoro dell’agenzia, che ha il compito di condurre le elezioni sindacali e di indagare su pratiche illegali nel mondo del lavoro. “Declino rispettosamente l’invito a rassegnare le dimissioni dal mio incarico, confermato dal Senato, a meno di dieci mesi dalla scadenza del mandato”, aveva scritto Robb. Per la guida dell’agenzia Biden ha scelto Lauren McFerran, già membro del consiglio dal dicembre del 2014.(Nys)