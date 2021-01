Ucraina: incendio in casa di cura a Kharkiv, 15 morti e cinque feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio in una casa di cura a Kharkiv, in Ucraina, ha provocato la morte di 15 persone e il ferimento di altre cinque. È quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino, secondo cui i vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere il rogo. L’area dell’incendio si estende per circa un centinaio di metri quadrati. Si segnala che 28 soccorritori e sette veicoli sono stati coinvolti nello spegnimento dell'incendio. (Rum)