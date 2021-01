Kazakhstan: Tokayev difende il disegno di legge contro le violenze domestiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è intervenuto oggi sulle polemiche attorno alla bozza di legge contro le violenze domestiche, dichiarando che l’obiettivo chiave delle autorità è di proteggere i diritti di donne e bambini. Lo ha fatto in un post su Facebook postato dal suo segretario per la stampa, Berik Uali. “Il disegno di legge contro le violenze domestiche ha causato forti discussioni nella nostra società. Le questioni scottanti dovrebbero essere ampiamente dibattute. I promotori dovrebbero riconsiderare il proprio approccio, perché è cruciale prendere in considerazione tutte le opinioni. L’obiettivo principale è di proteggere i diritti delle donne e dei bambini”, si legge nel messaggio. (Nys)