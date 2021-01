Imprese: Inwit, il 25 gennaio webinar sul potenzialità e servizi del 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà lunedì 25 gennaio alle ore 17 il webinar “Il valore del 5G tra potenzialità e servizi. Il 5G tra paure, fake news e disinformazione: non sarà che manca l’informazione?” organizzato da Inwit. All’evento, che sarà moderato dal direttore Relazioni esterne e comunicazione Michelangelo Suigo, parteciperanno l’amministratore delegato Giovanni Ferigo e altri rappresentanti delle principali compagnie di telecomunicazioni, come Elena Previtera, senior partner Reply, il 5G program director di Vodafone Italia Sabrina Baggioni, e il chief technology and information officer di Tim, Michele Gamberini. Saranno poi presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni: il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi; Vincenza Bruno Bossio, segretaria della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera; Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici; Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e membro della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; Luca Carabetta, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Attività produttive; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Alessandro Morelli, della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera; Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato; Luciano Nobili, deputato e membro della commissione Trasporti alla Camera; la presidente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei deputati Raffaella Paita; e Antonio Palmieri, della commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Parteciperanno, infine, il presidente Uncem Marco Bussone; Antonio Capone, ordinario di telecomunicazioni e presidente della Scuola di ingegneria industriale del Politecnico di Milano; il presidente dell’Unione nazionale dei consumatori Massimiliano Dona; il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay; e il presidente della Fondazione Ugo Bordoni Antonio Sassano. (Rin)