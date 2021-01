Trasporti: assessore Roma, commissariamento Metro C chiesto e ottenuto da Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Metro C il commissariamento dell’opera è stato chiesto e ottenuto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Per noi il commissario è l'unico strumento idoneo ad accelerare i lavori - spiega Calabrese -, e soprattutto rimettere in ordine l'impianto amministrativo che, ribadisco, è il motivo principale dei vari ritardi sull'esecuzione dell'opera". L'assessore inoltre ricorda che "sulla tratta attualmente in costruzione, fino a Colosseo" nel 2010 "ne fu stimato un finanziamento per 1,4 miliardi di euro, che però comprendeva anche la realizzazione della stazione Venezia, che invece i gran capaci del passato eliminarono, ottenendo solo 800 milioni, appunto fino a Colosseo. Una scelta politica scellerata. La nostra amministrazione, cioè Virginia Raggi - precisa -, ha reinserito quella stazione, con l'istanza di finanziamento già presentata proprio per i 600 milioni ulteriori necessari alla sua costruzione. Ma non solo, abbiamo anche presentato l'istanza per la tratta successiva, la tratta T2, fino a Clodio. La Metro C ha occupato le cronache giudiziarie per troppo tempo. Non è stato facile affrontare anche questo disastro, ripeto, principalmente amministrativo. Ma ora - conclude - si cambia registro grazie anche al nome scelto per guidare il commissariamento, su cui rimane da attendere solo il parere del parlamento". (Rer)