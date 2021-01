Francia: Asn, soddisfacente il livello della sicurezza nucleare nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Francia il livello di sicurezza delle installazioni nucleare nel suo insieme si è mantenuto ad un "livello soddisfacente" nonostante la crisi del coronavirus. Lo ha detto il presidente dell'Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn), Bernard Doroszczuk, durante i tradizionali auguri di inizio anno alla stampa. Tuttavia, sussistono alcuni problemi. All'interno del gruppo energetico Electricité de France (Edf), ad esempio si registra "una regressione nella presa in considerazione della radioprotezione dei lavoratori", ha spiegato il dirigente. Tra i punti evocati da Doroszczuk c'è anche quello riguardante il funzionamento dei reattori da 900 Mw di Edf dopo i 40 anni. "Il punto di vigilanza principale riguarda la capacità industriale di Edf e di chi interviene nella filiera nucleare", ha dichiarato. (Frp)