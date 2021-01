Trasporti: Presutto (M5s), tagli treni costa sacrifici a pendolari, intervenga De Micheli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viaggiare ogni giorno verso le principali città d'Italia, per comprovate esigenze di lavoro o di salute, sta diventando molto complicato per i pendolari visti i tagli fatti negli ultimi mesi da Ferrovie dello Stato Italiane. Sono tantissimi i viaggiatori che si trovano costretti a lunghe attese in stazione in attesa dei pochi convogli utili per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro". Lo ha affermato in una nota Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 Stelle: "Consapevole del fatto che l'attuale situazione emergenziale ha determinato, comprensibilmente, una rimodulazione nella fornitura del servizio di trasporto ferroviario con altri 17 senatori del Movimento 5 Stelle chiedo con una interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli: se non ritenga opportuno attivarsi affinché vengano aumentate le corse sulle tratte nazionali, in particolare su quelle dove si evidenzia un elevato flusso di pendolari, così conciliando l'applicazione delle opportune misure emergenziali causate dalla pandemia con il sacrosanto diritto dei pendolari a spostarsi per comprovate esigenze di lavoro o di salute".(Ren)