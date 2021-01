Vaccino: in Abruzzo oltre 48 mila manifestazioni d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Abruzzo sono 48.504 le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 inserite sulla piattaforma telematica regionale fino alle ore 13 di oggi. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Per andare incontro alle segnalazioni degli utenti, da oggi non è più obbligatorio inserire il numero di tessera sanitaria per accedere al sistema, ma sarà sufficiente il codice fiscale. Per gli ultra 80enni , fa sapere la Regione, che hanno un caregiver, invece, sarà possibile inserirne il nominativo e il codice fiscale nel campo dedicato alle note aggiuntive.