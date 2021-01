Sudafrica: Covid, morto il ministro della Pianificazione Jackson Mthembu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pianificazione, il monitoraggio e la valutazione presso la presidenza del Sudafrica, Jackson Mthembu, è morto per complicazioni legate al Covid. Lo ha annunciato oggi il presidente Cyril Ramaphosa. Mthembu, 62 anni, era un parlamentare e membro di lunga data del Congresso nazionale africano (Anc), al governo nel Paese dal 1994. Nel suo tributo, il presidente Ramaphosa ha descritto Mthembu come "un leader esemplare" e "un sostenitore della democrazia". Dieci giorni fa Mthembu aveva reso noto in un tweet di essere risultato positivo al coronavirus.(Res)