Ristori: M5s, superiamo codici Ateco, subito nuova rottamazione e saldo e stralcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi approvato ieri, diamo il via ad una nuova serie di provvedimenti per aiutare partite Iva, imprenditori, commercianti, artigiani e intere filiere colpite dalle restrizioni. Infatti, circa 10-12 saranno destinati a bar, ristoranti, negozi, palestre, impianti da sci e a tutte le altre attività penalizzate dalle chiusure". Lo dichiarano i portavoce del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera. "Questa volta, come avevamo richiesto, si supererà la logica dei codici Ateco in favore di una scelta più ampia, che guarda a tutte le attività che hanno registrato perdite; 2 miliardi e mezzo di euro saranno utilizzati per garantire un 'anno bianco' ai lavoratori autonomi e ai professionisti più colpiti dagli effetti economici della pandemia". "Una delle misure che entrerà nel nuovo pacchetto ristori sarà quella di posticipare la riscossione delle cartelle fiscali, spostando al 2022 parte delle relative entrate. Lavoreremo inoltre alla pulizia del "magazzino" ante 2015, ad una nuova rottamazione e al saldo e stralcio per evitare affollamenti ed emissioni delle cartelle", concludono i deputati. (Com)