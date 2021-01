© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eugenio Giani ha ringraziato Lucia Azzolina per il coraggio delle scelte a difesa della #scuola: una battaglia giusta per cui non possiamo arrenderci. Chi ha a cuore gli studenti organizza la ripartenza come ha fatto la Toscana dal 7 gennaio". Lo scrive, su Twitter, Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.(Rin)