Milleproroghe: conferenza Regioni, salvaguardare equilibrio di bilancio anche con scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema che ci sta più a cuore è lo squilibrio economico che le regioni vivono a causa della non copertura nel esercizio 2020 delle erogazioni riguardanti le spese sanitarie emergenziali legate alla pandemia. Chiediamo che lo scostamento di bilancio contempli anche soluzione per salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali, specie in ambito sanitario”. Lo ha affermato Marco Gabusi, assessore della Regione Piemonte e rappresentante della conferenza delle regioni, davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, nell’abito dell’esame del decreto Milleproroghe. Per questo, nel documento consegnato oggi, “segnaliamo gli interventi più urgenti ed importanti e proponiamo degli emendamenti imprescindibili per il giudizio positivo” sul decreto, ha aggiunto. (Rin)