Ue: fonti Commissione, piano italiano arrivato in settimana in modo informale

- La proposta italiana di piano per la ripresa e la resilienza è arrivato in modo informale questa settimana all'esecutivo europeo. Lo si apprende da fonti della Commissione europea che hanno sottolineato che si tratta di una presentazione informale. Quindi il lavoro di definizione è in corso e i Paesi dell'Unione europea potranno presentare in modo ufficiale i loro piani da metà febbraio, quando entrerà in vigore il regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility) che è al centro del piano di ripresa Next Generation Eu. (Beb)