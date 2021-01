Russia: Calenda, Navalnyj sia rilasciato immediatamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tentativo di avvelenamento con un agente chimico nervino di tipo militare del gruppo Novichok deve essere punito con durezza perché l'uso di armi chimiche costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale che esige una risposta adeguata". "Inoltre il Parlamento europeo respinge con fermezza l'utilizzo di vecchie condanne giudiziarie come pretesto per arrestare nuovamente Navalnyj", continua Calenda ricordando che "Mosca deve essere richiamata a rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo le quali una serie di procedimenti giudiziari contro Alexej Navalnyj, hanno violato i suoi diritti, sono stati dettati da ragioni politiche e mirano a sopprimere il pluralismo politico. Pertanto chiediamo che l'UE sia forte e unita nell'ottenere il rilascio immediato di Navalnyj". (Com)