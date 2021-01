Usa: in leggero calo le richieste di sussidio di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 900 mila i cittadini degli Stati Uniti che nell’ultima settimana hanno chiesto per la prima volta i sussidi di disoccupazione messi a disposizione dalle autorità, in leggero calo rispetto ai 926 mila della settimana precedente. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, che mostrano tuttavia ancora una volta le difficoltà della ripresa economica statunitense dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Attualmente sono 5,1 milioni gli statunitensi che continuano a ricevere sussidi statali di disoccupazione, in calo rispetto ai 5,2 milioni della settimana scorsa. Sono invece oltre 10 milioni quelli che ricevono aiuti dai programmi federali. Al 2 gennaio scorso, quando sono stati pubblicati gli ultimi dati in materia, i disoccupati erano circa 16 milioni. Negli Stati Uniti i contagi da coronavirus hanno iniziato a rallentare negli ultimi giorni dopo mesi di costanti aumenti, ma restano a una media quotidiana superiore ai 200 mila. Il numero dei decessi per Covid-19 ha superato quota 400 mila.(Nys)