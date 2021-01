Serbia: presidente Vucic incontra ammiraglio Usa Burke, focus su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Burke ha sottolineato che la Nato considera la Serbia come suo partner e rispetta la sua neutralità militare. Burke ha menzionato un numero significativo di attività congiunte organizzate e pianificate, che contribuiscono anche alla preparazione dei membri dell'esercito serbo. L'ammiraglio Burke ha inoltre sottolineato l'importanza della Serbia per la pace e la stabilità nella regione. Il presidente Vucic ha infine inviato i propri saluti al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e lo ha ringraziato per la sua disponibilità ad ascoltare e comprendere le posizioni della Serbia. (Seb)