Usa: “Wsj”, per Biden primi problemi su nomine e piano di salvataggio economico (2)

- L’inquilino della Casa Bianca ha incassato una prima vittoria con la conferma da parte del Senato della nomina di Avril Haines come direttrice dell’intelligence nazionale. I primi problemi arriveranno tuttavia con i voti al Congresso sull’annunciato piano di salvataggio dell’economia da 1.900 miliardi di dollari, che includerà assegni da 1.400 dollari per numerose famiglie statunitensi, e sulle nuove misure sull’immigrazione, che prevedono percorsi facilitati da otto anni per l’ottenimento della cittadinanza per circa 11 milioni di immigrati irregolari. Si tratta di provvedimenti che incontreranno una sicura resistenza da parte del Partito repubblicano, che controlla 50 seggi al Senato. A questo proposito, la segretaria per la stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha fatto sapere ieri sera che Biden intende incontrare molto presto i leader di entrambi i partiti al Congresso. (Nys)