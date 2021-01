Vaccini: sindacati, priorità ad anziani e fragili, i ritardi non ricadano sulle categorie a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questo chiediamo a Regione Lombardia un cambio di passo, una vera presa in carico del cittadino “over” che vuole vaccinarsi. Chiediamo un segnale di attenzione per i nostri anziani, per i disabili e per le categorie fragili, onde evitare quanto recentemente accaduto, un segnale che soprattutto permetta di programmare al meglio la campagna vaccinale dal primo contatto, dal profilo logistico, dalla distribuzione delle dosi, dal numero degli operatori impegnati. I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil possono offrire da subito la loro disponibilità a collaborare per la campagna vaccinale anti Covid 19. Non ci tiriamo indietro di fronte al più grande sforzo collettivo a cui siamo tutti chiamati nel Paese, e se coinvolti sapremo fare la nostra parte. Siamo organizzazioni molto radicate nei territori, con proprie sedi in quasi tutti i 1.506 comuni della Lombardia, e questo ci permette di conoscere con puntualità e appropriatezza le condizioni e i bisogni delle persone anziane che rappresentiamo, ma ci permette anche un’informazione diffusa e capillare. E siamo convinti – concludono i sindacalisti lombardi - che solo collaborando tutti insieme riusciremo a centrare l’obiettivo, ma soprattutto a restituire fiducia e serenità ai nostri anziani e cittadini, che sono duramente provati da mesi di emergenza sanitaria, di crisi sociale e economica senza precedenti”. (Com)