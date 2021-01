Imprese: Bombardier e Gts Rail rafforzano partnership, nuove locomotive Traxx per flotta Gts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bombardier Transportation, fornitore di soluzioni di mobilità globale e l'operatore di trasporto merci intermodale italiano Gts Rail, rafforzano ulteriormente la loro partnership siglando un nuovo ordine per tre nuove locomotive tipo Bombardier Traxx Dc3 E.494. Secondo quanto riferisce un comunicato, aumenta così la flotta di locomotive Traxx di Gts Rail, che arriva a 20 unità complessive, tutte prodotte da Bombardier, di cui 8 di ultimissima generazione. "La firma di questo contratto – dichiara Franco Beretta, Ad Bombardier Transportation Italia - rappresenta per noi un'ulteriore conferma della stima e della fiducia che legano da ormai più di tredici anni Bombardier a Gts Rail; si tratta di una vera e propria partnership, che porterà ad avere una flotta di 20 locomotive, circolanti in Italia, tutte appartenenti alla piattaforma Bombardier Traxx. Inoltre, tutte le locomotive di Gts Rail, che vantano un forte utilizzo ed elevate percorrenze mensili, sono servite da un contratto Full Maintenance, ulteriore fiore all'occhiello Bombardier, capace quindi di proporre ai propri clienti un'offerta completa, a 360 gradi". (segue) (Com)