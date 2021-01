Imprese: Bombardier e Gts Rail rafforzano partnership, nuove locomotive Traxx per flotta Gts (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfatti – commenta Alessio Muciaccia, amministratore delegato di Gts Rail - di questo ulteriore rafforzamento della nostra flotta che conferma la nostra strategia di essere azienda asset based. Bombardier è uno dei nostri partner della prima ora ed a loro affideremo anche l'attività di service per i prossimi dieci anni. Gli anni a venire vedranno una crescita esponenziale del trasporto ferroviario e noi siamo qui per cogliere questa incredibile opportunità. L'obiettivo è raddoppiare la flotta nei prossimi cinque anni". Le nuove locomotive saranno costruite nel sito di Bombardier a Vado Ligure e verranno consegnate a partire da settembre 2021. Le locomotive E.494 Traxx DC3 appartengono alla piattaforma europea Bombardier Traxx e sono le locomotive dedicate al traffico merci più vendute in Italia. (Com)