Spagna: Covid, Comunità Madrid sospende vaccinazioni sanitari per mancanza dosi

- La Comunità di Madrid ha sospeso oggi la campagna di vaccinazione per il Covid-19 degli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia a causa della carenza di dosi. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Enrique Ruiz Escudero, che ha attribuito la colpa di questa situazione al "cattivo lavoro" del ministero nella distribuzione della fiale. Escudero si è detto fiducioso che tutte le persone che vivono nelle case di cura, così come i loro lavoratori, possano essere vaccinati, compresa la seconda dose, nella prima metà di febbraio. (Spm)